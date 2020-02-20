"Уезжайте в Россию": охрана Порошенко оттеснила российскую журналистку

Экс-президент Украины не желает общаться с прессой

Российской журналистке не удалось задать вопрос бывшему президенту Украины. Охранники Петра Порошенко не только оттеснили корреспондента РЕН ТВ, но и посоветовали ей отправиться домой.

"Уезжайте в Россию", - крикнул корреспонденту один из охранников.

Экс-лидер Украины, судя по всему, принципиально не общается с представителями российских СМИ. Недавно Петр Порошенко отказался отвечать на вопросы корреспондента телеканала "Россия 1". Тогда охранник оттолкнул журналиста и попытался выхватить микрофон, напоминает РИА Новости.

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