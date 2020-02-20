ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Уезжайте в Россию": охрана Порошенко оттеснила российскую журналистку

15:08
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Экс-президент Украины не желает общаться с прессой

Российской журналистке не удалось задать вопрос бывшему президенту Украины. Охранники Петра Порошенко не только оттеснили корреспондента РЕН ТВ, но и посоветовали ей отправиться домой.

"Уезжайте в Россию", - крикнул корреспонденту один из охранников.

Экс-лидер Украины, судя по всему, принципиально не общается с представителями российских СМИ. Недавно Петр Порошенко отказался отвечать на вопросы корреспондента телеканала "Россия 1". Тогда охранник оттолкнул журналиста и попытался выхватить микрофон, напоминает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Митинг против политики Петра Порошенко
Митинг против политики Петра Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.