На корабле задержанных в Дании россиян нашли 100 кг кокаина

Всего по делу о контрабанде наркотиков проходят 27 человек

Шестеро россиян задержаны в датском порту Гедсер по подозрению в контрабанде наркотиков. Пятеро из них – члены экипажа судна Duncan Island, направлявшегося из Хельсингборга на юге в Швеции в Санкт-Петербург.

Всего по этому делу задержаны 27 человек: 24 члена экипажа и три лица, ожидавших партию наркотиков в порту, заявили ТАСС в полиции Копенгагена. Среди членов экипажа, кроме россиян, также были граждане Украины, Польши, Эквадора, Филиппин и Латвии.

На борту зарегистрированного на Багамах судна полицейские обнаружили контейнер со 100 килограммами кокаина. Стоимость найденного наркотика оценивается в 50 миллионов долларов.

Контейнеровоз Duncan Island задержали 15 февраля. Среди упомянутых россиян пятеро являются членами экипажа, а еще один человек, возраст которого около 50 лет, ждал прибытия партии наркотиков в порту.

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