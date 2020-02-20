Нарусову тронула речь Путина в память о Собчаке

Она отметила, что президент говорил "без бумажки"

Речь Владимира Путина на мероприятии, посвященном памяти Анатолия Собчака, тронула вдову первого мэра Санкт-Петербурга. Людмила Нарусова особо подчеркнула, что это было выступление без бумажки, импровизированное – и потому задушевное.

"Абсолютно задушевная, без бумажек. У меня было впечатление, что он импровизировал, и он действительно импровизировал, это дало особую душевную теплоту", - сказала Нарусова журналистам.

Владимир Путин 19 февраля побывал на памятных мероприятиях в Петербурге, приуроченных к 20-летию со дня смерти Анатолия Собчака. Президент России назвал политика своим учителем и другом. Путин отметил, что Собчак, не будучи первым или даже третьим лицом государства "был, безусловно, политик общенационального масштаба".

Как рассказала Нарусова в разговоре с журналистами, в годовщину смерти Анатолия Собчака на Никольском кладбище всегда собираются "совершенно простые люди". По словам вдовы Собчака, это лица настоящих петербуржцев, и она их уже узнает, передает РИА Новости.

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