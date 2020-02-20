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У звезды "Гарри Поттера" диагностировали рак

15:44
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Актриса намерена бороться до конца

Врачи диагностировали рак третьей степени у британской актрисы Джули Уолтерс, известной по роли миссис Уизли в фильмах о Гарри Поттере.
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18 месяцев назад 69-летняя актриса обратилась к врачу с жалобой на расстройство желудка, рвоту и изжогу. Врачи нашли две опухоли в толстой кишке. Тогда Уолтерс подумала, что произошла какая-то ошибка. Позднее стало известно, что рак распространился на близлежащие лимфатические узлы.

"Я была уверена, что это какая-то дикая, нелепая ошибка, и подобного со мной произойти не может. Потом, когда я рассказала новость мужу, у него слезы полились градом. Никогда не забуду его выражения лица. Тогда я поняла, что буду бороться, во что бы то ни стало", - рассказала актриса в эфире BBC.

Уолтерс до сих пор действующая актриса. Однако она предупредила своих фанатов, что ее роль в фильме "Таинственный сад" может стать последней в ее карьере.

Кроме Гарри Поттера, Уолтерс снялась в фильмах "Джейн Остин", "Приключения Паддингтона", "Билли Эллиот", "Мэри Поппинс возвращается", "Уроки вождения", "Девочки из календаря", играла в мюзикле "Мамма Mia!".

Ранее стало известно, что у американской актрисы Шэннен Доэрти, звезды сериала "Зачарованные", диагностировали рак груди четвертой стадии.

Видео: Врачи. "Рак прямой кишки"

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