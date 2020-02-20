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Опубликовано видео момента крушения Ан-2 в Магадане

15:44
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Борт, перевозивший вахтовиков, рухнул на землю, только начав набирать высоту

В Магадане выясняют причины жёсткой посадки самолёта Ан-2. В результате авиаинцидента пострадали семь человек, пятеро из них находятся в больнице. Борт перевозил вахтовиков и рухнул на землю, только начав набирать высоту. Кадры падения появились в интернете.

Подробности крушения самолета в Магадане
Появилось видео рухнувшего в Магадане самолета

Момент жесткой посадки самолета один из пассажиров снял на камеру своего смартфона, пишет "Газета.Ru". Ан-2 отрывается от земли, плавно набирает высоту и вдруг неожиданно падает уже за пределами полосы.

"Походу, перегруз самолета, потому что много там вещей было.  И все - на бок. Метров 50. Просто крыло, на крыло удачно упали. Пилот правильно все сделал", - рассказал о ЧП пассажир самолета Иван Бодзя.

На борту были 12 пассажиров и два члена экипажа. Спасательные работы начались уже через считанные минуты.

"По месту работали силы и средства магаданского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 48 человек и 15 единиц техники", - сказал старший оперативной группы Главного управления МЧС России по Магаданской области Иван Яцков.

Всех пассажиров и экипаж доставили в магаданскую областную больницу. После осмотра большинство отпустили. Сейчас в клинике остаются пять человек. У некоторых - компрессионные переломы позвоночника.

"Бригады скорой помощи отреагировали быстро. В течение восьми минут они были уже на взлетной полосе, оказывали помощь пострадавшим. Всего  было задействовано десять врачебных бригад", - заявил министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергей Чеканов.

Борт принадлежал частной авиакомпании и направлялся в поселок Сеймчан, чтобы доставить на работу вахтовиков. По счастливой случайности после жесткой посадки самолет не загорелся. Однако пожарные залили фюзеляж специальной пеной, после чего к работе приступили следователи.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК России по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в аэропорту города Магадана. По уголовному делу проводится осмотр места происшествия, изымается необходимая документация, допрашиваются очевидцы", - сообщил руководитель отдела криминалистики дальневосточного следственного управления на транспорте СК Андрей Пьянков.

Ан-2 - знаменитый "кукурузник", старейший из эксплуатирующихся в России самолетов. Впервые он поднялся в воздух еще в 1947 году. И даже стоял на вооружении ВВС ряда стран. Сейчас, помимо пассажирских перевозок, используется в сельском хозяйстве и спортивной авиации. Машина многократно модернизировалась и считается надежной. Самолет, который совершил сегодня жесткую посадку в Магадане, был выпущен 35 лет назад. В числе причин инцидента следователи рассматривают как нарушение правил пилотирования членами экипажа, так и техническую неисправность воздушного судна.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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Место крушения самолета Ан-2
Место крушения самолета Ан-2
Место крушения самолета Ан-2
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