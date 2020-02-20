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Россиянам разрешат раздеться не раньше середины апреля

15:48
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Плащи снимают при плюс пятнадцати

Верхнюю одежду россиянам можно будет снять не раньше середины апреля. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что без плащей выходят на улицу при температуре воздуха 10-15 градусов выше ноля.
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"Такая температура тоже признак весны, но такая температура наступает не ранее середины апреля. В обычном, нормальном, житейском варианте вот тогда весна", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.

Хотя в этом году погода бьет все рекорды. Синоптики утверждают, что март будет теплее обычного, а весна будет более ранняя. К примеру, впервые за всю историю метеонаблюдений жители столицы отметят День защитника Отечества без снега.

По слова Вильфанда, минимальная высота снежного покрова 23 февраля была зафиксирована в 2002 году - 3 сантиметра. А в этом году снега не будет вообще, приводит слова главы Гидрометцентра РИА Новости.

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