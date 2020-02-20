Сын Галкина исполнил зажигательный танец в лыжных ботинках

Звездные дети отдыхают в Альпах

Телеведущий Максим Галкин отдыхает со своими шестилетними детьми на горнолыжном курорте Арабба в Италии.

Шоумен выложил в сториз Instagram видео, на котором его сын Гарри танцует под ритмичную музыку на фоне горнолыжного склона. На нем яркий комбинезон, шлем и солнцезащитные очки. Несмотря на довольно тяжелые лыжные ботинки, мальчик двигается энергично и не без грации. За его спиной Лиза разговаривает с инструктором.

Максим Галкин с детьми катаются в Альпах уже не первый день. Этой зимой Лиза и Гарри впервые встали на лыжи. Благодаря опытному инструктору они быстро освоились на склоне. Если поначалу малыши спускались с горы медленно и осторожно, то теперь они уже не кажутся новичками. На одном из видео Гарри несется на лыжах впереди всех, а на остановке восторженно кричит о том, что ему с папой удалось обогнать Лизу и инструктора.

"Всего лишь третий день катания, а у маленьких пирожков такой прогресс! Гарри и Лиза в счастии!" - написал Максим Галкин. Он почти не расстается с телефоном и делает много фото и видео. Его супруга Алла Пугачева еще ни разу не попала в кадр. Видимо, певица осталась в России.

"Мне очень понравилось, как я съезжал с горы без остановки, - рассказал на одном видео Гарри, сидя в ресторане после спуска с горы. - Ощущение, как будто быстрее мотоцикла". "Как будто на самолете", - поддержала брата Лиза.

- Какие же молодцы! - пишут в Сети.

- Просто супер, какие родители, такие и дети.

- Очень красивый вид, а самое главное ребятишки дышат свежим воздухом.

- Как здорово у детей получается. Молодцы какие.

- Талантливые дети талантливы во всем.

Напомним, Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года. В 2013 году у них появились двойняшки Гарри и Елизавета. Их родила суррогатная мать.

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