Песков объяснил, почему Путин и Греф провели короткую встречу

Они продолжат разговор на следующей неделе

Прошедшая в среду встреча президента России Владимира Путина и главы Сбербанка Германа Грефа была короткой, так как у главы государства был насыщенный график. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Путин и Греф обсудили финансовые вопросы банка по итогам 2019 года, пишет газета "Известия". По словам Пескова, более полная встреча пройдет на следующей неделе или в конце текущей недели.

"Вчера достаточно насыщенный был график у президента, поэтому они вчера пообщались недолго", - объяснил пресс-секретарь президента России.

Накануне Путин приехал в Петербург на памятные мероприятия, приуроченные к 20-летию со дня смерти Анатолия Собчака. Президент возложил цветы к памятнику политику, в команде которого он работал с начала 90-х годов, а вечером выступил с речью в Большом зале филармонии имени Шостаковича, где прошел концерт памяти Собчака.

Глава государства также провел встречу с Грефом без камер, а также успел обсудить итоги развития Петербурга с губернатором Александром Бегловым. Подробнее об этом смотрите в видео "ТВ Центра":

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