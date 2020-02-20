Плющенко посоветовал Медведевой завязать со спортом

Нужно искать иную возможность

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что российской фигуристке Евгении Медведевой следует завершить спортивную карьеру из-за высокой конкуренции в национальной сборной.

Плющено считает, что 20-летняя фигуристка уже не может конкурировать с девочками, которым легко даются четверные прыжки, пишет "Спорт-экспресс". Медведевой лучше перейти в ледовые шоу и получать удовольствие от катания там.

Либо, если фигуристка не хочет оставлять соревновательную карьеру, сменить спортивное гражданство и выступать за другую страну.

"Я бы даже приветствовал такое. Это спорт, и надо искать возможности выступать, самореализовываться", - заявил Плющенко.

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