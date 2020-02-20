ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Плющенко посоветовал Медведевой завязать со спортом

16:14
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Нужно искать иную возможность

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что российской фигуристке Евгении Медведевой следует завершить спортивную карьеру из-за высокой конкуренции в национальной сборной.

Плющено считает, что 20-летняя фигуристка уже не может конкурировать с девочками, которым легко даются четверные прыжки, пишет "Спорт-экспресс". Медведевой лучше перейти в ледовые шоу и получать удовольствие от катания там.

Либо, если фигуристка не хочет оставлять соревновательную карьеру, сменить спортивное гражданство и выступать за другую страну.

"Я бы даже приветствовал такое. Это спорт, и надо искать возможности выступать, самореализовываться", - заявил Плющенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Евгения Медведева
Евгения Медведева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.