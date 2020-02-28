Какие изменения ждут россиян с 1 марта

Новый ГОСТ, доступные лекарства и другие нововведения

Весна принесет немного изменений в жизнь россиян. Но несколько из них существенно облегчат и обезопасят их жизнь. TBЦ.RU подготовил подборку нововведений, некоторые из которых вступят в силу уже с 1 марта.

Импортные лекарства станут доступнее

С первого дня весны в Россию разрешат ввозить незарегистрированные лекарственные средства. Люди, которые нуждаются в импортных препаратах, смогут беспрепятственно их получать.

Для этого пациенту нужно получить решение врачебной комиссии о том, что российский аналог не подходит и для лечения нужны заграничное лекарство. После этого власти региона отправят заявку в Минпромторг и Минздрав для включения в план распределения лекарств.

Транспортная полиция получит право на электрошокер

Со 2 марта транспортная полиция получит право применять электрошокеры. Но только для задержания преступника или отражения нападения на объекты и только в том случае, если существует прямая угроза для жизни других людей. Исключения составят только беременные женщины, малолетние дети и лица, не оказывающие сопротивления, - в отношении них использование электрошокера запрещено.

ГОСТ для раритетных автомобилей

С 1 марта 2020 года вступает в силу ГОСТ для классических и раритетных автомобилей. Устаревшие модели автомобилей будут проходить техосмотр в соответствии с требованиями того периода, когда автомобиль был выпущен. Специалисты будут проверять степень сохранности оригинального двигателя, кузова, рамы, тормозной системы, шины, колеса, фары и пожарную безопасность ТС.

Если автомобиль не пройдет проверку, то эксперты, аккредитованные Российской автомобильной федерацией, дадут рекомендации по восстановлению автомобиля.

Блокировка счета перестанет быть неожиданностью

С конца марта банки, а также организации, попадающие под определение оператора платежной системы, должны извещать клиента о том, что его счет заблокировали. Зачастую россияне попадают в неудобную ситуацию: при попытке расплатиться за покупку или перевести деньги оказывается, что средства заблокированы.

Теперь банки и операторы платежной системы должны уведомить о блокировке клиента в тот же день и с разъяснением причин.

Снижение пошлин на экспорт российской нефти

С 1 марта 2020 года снится пошлина на экспорт нефти из России. Сейчас она составляет 78,5 доллара за тонну, а с весны – 66,9 доллара за тонну.

В Минфине России отметили, что экспортная пошлина на нефть будет постепенно снижаться, а ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) повышаться.

Информация для бухгалтеров

С первого дня марта в России изменятся правила подотчета. Теперь бухгалтеры должны выдавать работникам деньги в подотчет по новому порядку - в чеках подотчета должен быть указан код товара по маркированной продукции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"