Появились подробности кровавой бойни в немецком городе Ханау

Расстрелявший людей радикал перед смертью убил свою мать

Преступление в немецком городе Ханау, где минувшей ночью мужчина расстрелял посетителей сразу нескольких заведений, имеет признаки расистских мотивов. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По последним данным, все девять погибших от рук убийцы, а также четверо пострадавших - граждане Турции. Это уже подтвердили турецкие дипломаты. Самого преступника полиция вычислила, но обнаружила его уже мёртвым в своём доме.

Кровавая бойня, которая произошла накануне, повергла в шок не только тихий и спокойный Ханау, но и всю Германию. Первое нападение происходит около десяти вечера. Мужчина звонит в дверь кальянной на улице Хоймаркт. Затем врывается в помещение и начинает без разбора пальбу по окружающим. Время нападения выбрано не случайно: внутри многолюдно, многие пришли посмотреть футбольный матч в рамках Лиги чемпионов.

Погибло четыре человека. Нападавший, при этом, как ни в чём не бывало, выходит из помещения. Затем садится в автомобиль и доезжает до другого заведения - это тоже кальянная. Там убивает пятерых.

"Мне позвонил коллега - сказал, что тут перестрелка. И я тут же приехал. Я подумал, что мой отец и брат могли пострадать - они держат это заведение. Потом я увидел их - они были в ужасе, плакали. Они находились в состоянии шока. Это было, как в кино - как плохая шутка. В нашем городе никогда не происходит ничего подобного. Мы все ещё не можем осознать, что произошло", - рассказал очевидец Кан-Лука Фрисенна.

Все жертвы - выходцы с Ближнего Востока. Заведения выбирались явно не случайно. Обе кальянные популярны среди этнических курдов. Отсюда и первая версия полиции: убийство на почве расовой ненависти. На этот кровавый акт насилия уже отреагировала Турция.

"Я соболезную и желаю стойкости семьям погибших при нападениях в Ханау. Все наши ведомства, в первую очередь посольство в ФРГ, внимательно следят за происходящим. Уверен, что германские власти приложат все усилия для выяснения всех деталей этого нападения", - заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Взять живым стрелка не удалось. Тело нападавшего нашли в его квартире - он покончил с собой. Перед этим он застрелил родную мать. Полиция в интересах следствия пока не разглашает фамилию преступника. Известно только имя – Тобиас, и возраст - 43 года. По рассказам соседей, он обычный среднестатистический гражданин. Работал в банке и жил в обычном районе на окраине. Единственное, к чему можно прицепиться: наличие охотничьего билета и лицензии на оружие. То, что стрелок - сторонник правоэкстремистских взглядов, никто не знал. За несколько дней до кровавой бойни, Тобиас опубликовал 24-страничный манифест, где чётко изложил план по "спасению Германии", который выражался в уничтожении всех приезжих. Более того, выложил он и специальное видео в соцсетях. В нём он использует не родной - немецкий язык, а английский, обращаясь уже к жителям США. Говорит вроде бы чётко и спокойно, вот только звучит всё, как бред сумасшедшего. Тобиас рассказывает о каких-то подземных тюрьмах и объясняет, что за ним уже давно ведётся слежка. Власти Германии заявляют, что преступник ранее на учёте у психиатра не состоял и под наблюдением полиции не был.

"Мы делаем все, чтобы подробно прояснить предысторию этих ужасных злодеяний. В настоящее время, у следствия есть информация, что преступник действовал по правым экстремистским и расистским мотивам из-за ненависти к людям другого происхождения, религии или внешности. Расизм - это яд, который, к сожалению, существует в нашем обществе", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В последние годы в Германии растёт популярность правого экстремизма. Причём, фиксируют не пополнение рядов уже существующих групп, а появление отдельных личностей с радикальными взглядами. Главный мотив - нерешённый вопрос миграционной политики. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал случившееся в городе Ханау террористическим актом насилия. Он заверил, что власти страны предпримут все усилия, чтобы обеспечить мирное сосуществование на территории ФРГ.

Александра Сергомасова, Кирилл Парменов, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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