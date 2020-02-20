Стало известно, когда решат вопрос о дате голосования по Конституции

Состоялось очередное заседание рабочей группы по внесению поправок в Основной закон

Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию предложила закрепить в Основном законе норму об обеспечении правительством принципов социального партнерства в вопросах регулирования трудовых отношений. Инициативу озвучили на очередном заседании рабочей группы.

Широкая дискуссия по поправкам в Конституцию проходит на разных уровнях, в том числе в экспертном сообществе, отмечает "ТВ Центр". Так, эта тема стала одной из главных на международном форуме юристов, который проходит в эти дни в Москве. Ее обсуждают и социологи. По их мнению, наибольшую поддержку среди граждан получат блоки поправок о социальных гарантиях и суверенитете страны, в частности, о приоритете Конституции над нормами международного права. Об этом на заседании говорил сопредседатель комиссии Андрей Клишас. Он привел в пример решение апелляционного суда Гааги, который вновь обязал нашу страну выплатить по делу ЮКОСа более 50 миллиардов долларов.

Клишас отметил, что это противоречит российскому правопорядку, особенно с учетом решения Конституционного суда по этому вопросу. На заседании также обсуждали процедуру общероссийского голосования. В дискуссии приняли участие члены Центризбиркома. Они сообщили, что возможностью выразить свое мнение обеспечат всех граждан страны - будут открыты участки за рубежом и на рабочих местах. Проголосовать можно будет досрочно, а также по месту пребывания с помощью системы "Мобильный избиратель". В рабочей группе рассказали, что дата голосования станет известна до второго чтения в Госдуме.

"Мы опираемся базово на закон о выборах президента. Я сказал на заседании рабочей группы, что закон этот сегодня наиболее адаптирован к современным реалиям. Там очень много того, что должно обеспечить доверие к процедуре голосования, доверие к результатам, работу наблюдателей. Сегодня основное внимание было посвящено вопросам, связанным с защитой социальных и трудовых прав граждан. Я думаю, что вполне обоснована позиция, что это должно быть более детально прописано в Конституции. У нас еще остается довольно большой массив предложений. Президент, как вы слышали, сказал, что ничего не может быть потеряно. Ни одно предложение, которое разумно и действительно беспокоит наших граждан. Очень много, еще раз повторю, касается социального блока, вопросов суверенитета", - заявил сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Андрей Клишас.

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