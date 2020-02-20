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В проекте "Дорога памяти" увековечат 33 млн имен фронтовиков

18:47
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Мультимедийный музей под открытым небом заработает на территории Главного храма ВС

В Москве в Международном военном центре в четверг прошла встреча руководителей ведущих российских и международных ветеранских организаций. В ней также приняли участие представители министерств обороны стран СНГ.

Говорили о важности сохранения памяти о воинах, победивших фашизм, а также о том, как противостоять попыткам исказить правду о Второй мировой войне. Зарубежным гостям рассказали о ходе строительстве Главного храма российских Вооруженных Сил в подмосковном парке "Патриот", который планируют открыть накануне 75-летия Великой Победы. На его территории появится историко-мемориальный комплекс  "Дорога памяти", где будет увековечен подвиг 33 миллионов воинов-участников боевых действий. Более 15 миллионов россиян уже направили материалы о своих родственниках-фронтовиках для их размещения в этом мультимедийном музее под открытым небом.

"Ожидаем в самое ближайшее время такие же материалы и из других стран. Работа эта продолжается, и я убежден в том, что совместными усилиями мы к 9 мая соберем максимально возможные необходимые сведения. Именно поэтому сегодня совместно с организацией офицеров запаса, Международным союзом ветеранов мы договорились о встрече, о том, чтобы сверить часы, сверить наши подходы к этой работе и активизировать наши усилия с тем, чтобы в канун 9 мая сделать эту работу более информативной", - заявил секретарь Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ Юрий Дашкин.

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