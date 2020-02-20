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Москвич прорубил два окна в стене дома и вызвал гнев соседей (фото)

16:57
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Видимо, мужчине было мало света

В Москве житель многоэтажки решил, что в его квартире мало света и решил прорубить два окна в несущей стене дома.

С жалобой на самодеятельность соседа в Мосжилинспекцию обратилась жительница дома №14 по Пятницкому шоссе. Как оказалось, владелец трех-и однокомнатной квартир незаконно сделал два оконных проема в глухой торцевой стене на уровне 14 этажа.

На контакт с соседями и сотрудниками Мосжилинстпекции мужчина не идет. Сотрудники надзора все же намерены пробиться к нему в квартиру, чтобы оценить масштаб перепланировки и заставить мужчину восстановить первоначальный вид стены за свой счет.

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