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Индии удалось вылечить всех больных коронавирусом

18:20
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Один человек все еще находится под наблюдением врачей

В Индии не осталось ни одного больного, зараженного китайским коронавирусом.

Такое заявление сделал Минздрав страны, его слова передает местное издание India Times. Всего вирус был диагностирован у трех студентов, которые прибыли в индийский штат Керала из города Ухань. Всех трех пациентов удалось вылечить, хотя один все еще остается под наблюдением врачей.   

На данный момент в Индии в карантине находятся 2242 человека, которые так или иначе контактировали с заболевшими.

По состоянию на 20 февраля число заболевших коронавирусом превысило 75,7 тысячи человек. 2130 погибли. Более 16,8 тысячи выздоровели, в том числе двое пациентов из России.

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