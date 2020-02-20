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Врач рассказал, кому опасно нежиться в горячей ванне

17:18
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Терапевт предупредил сердечников и диабетиков о вреде для здоровья

Горячий душ и ванна не рекомендуются людям, страдающим от сахарного диабета или от проблем с сердечно-сосудистой системой.

"Речь идее о заболеваниях в средней и тяжелой форме, если недуг на первоначальном этапе, то горячий душ допустим", - уточнил  в разговоре с "Вечерней Москвой" терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

По его словам, максимально допустимое время нахождения в горячей воде не должно превышать 20 минут, а температура – не выше 35 градусов.

Воздержаться от горячей ванны врач порекомендовал и тем, у кого есть проблемы с кожей или желудком. Кроме того, чрезмерные нагревания опасны при варикозном расширении вен, тромбозах.

"При принятии ванны горячая вода заставляет активнее перетекать кровь к внутренним органам, а это провоцирует обострение недугов", - добавил терапевт.

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