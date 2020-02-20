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Минус 2 кг за сутки: Олеся Судзиловская раскрыла идеальный рецепт для похудения

17:25
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Доказательство тому - идеальная фигура 45-летней актрисы

45-летняя актриса Олеся Судзиловская рассказала о своем способе быстро прийти в форму.

Звезда сериала "Филатов" часто устраивает себе разгрузочные дни во время которых ест только красный грейпфрут и яичный белок.

"Необходимо 5 очищенных красных грейпфрутов и белки 5 вареных яиц. Итого у нас получается 10 приемов пищи за день. Рекомендую утром начать с белка, далее чередуем с грейпфрутом. И так до 22:00 в равных временных интервалах. Пить можно только воду или зеленый чай, но лучше продержаться только на воде", - рассказала актриса изданию "Семь дней".

При этом не должно быть никаких срывов на соль, сахар, шоколад. После этого испытания гарантированно уйдут 1,5-2 килограмма. Судзиловская предупредила подписчиков, что перед подобным разгрузочным днем лучше проконсультироваться с врачом.

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