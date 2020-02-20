Собянин рассказал, как "Мой район" изменит Чертаново Центральное

Знаковым мероприятием станет благоустройство кордодрома

Мэр Москвы Сергей Собянин определил акценты и сроки реализации программы "Мой район" в столичном районе Чертаново Центральное.

У москвичей все важное для комфортной жизни должно быть в каждом округе, написал Собянин на своей страничке в Twitter и социальной сети "В контакте".

"Ранее мы сделали ремонт детской школы искусств "Тутти", благоустроили старинную Липовую аллею. В ближайшие годы достроим спорткомплекс с ледовым катком и два физкультурно-оздоровительных комплекса. Наметили ремонт детской и взрослой поликлиник, ремонт библиотеки №151, благоустройство "Каскада Кировоградских прудов", парка у Красного пруда и площади для авиамоделирования", - отметил градоначальник.

В соответствии с планом-графиком программы "Мой район" в ближайшие годы в Чертаново Центральное завершится строительство и будут открыты несколько крупных спортивных объектов. Знаковым мероприятием станет модернизация и благоустройство кордодрома. Чертаново Центральное является городским и даже всероссийским центром развития этого прикладного вида спорта, отметил Собянин.

Напомним, программа "Мой район" была разработана по инициативе Мэра Москвы Сергея Собянина и ставит своей целью создание комфортных условий проживания во всех районах Москвы, независимо от их удаленности от центра.

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