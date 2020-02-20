Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии

Бомбардировщики помогли сирийским правительственным войскам

Российские бомбардировщики Су-24 нанесли удары по террористам в Идлибе. Это было сделано для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования.

Как передает РИА Новости со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, ВКС ударили по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки.

В результате атаки уничтожены: один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

Дамаск в четверг отражает массированную атаку протурецких подразделений в Идлибе. Армии САР удалось частично ликвидировать солдат противника.

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