Силуанов обещал снизить ставку по ипотеке до 8%

Ранее премьер-министр назвал нынешнюю очень дорогой

Процентные ставки по ипотеке в России могут снизиться с нынешних 9% до 8%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Я уверен, что мы в этом году, к концу года, должны вот этот средний 9% размер ставки по ипотеке снизить до 8%", - заявил глава Минфина в интервью РБК.

Кроме того, Силуанов выразил надежду, что правительство попросит Центробанк снизить процентные ставки по ипотечным кредитам.

Ранее на последнем заседании кабмина 13 февраля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская ипотека остаётся очень дорогой, она серьёзная нагрузка для граждан. Сейчас средняя ставка по жилищным кредитам не опускается ниже 9%. Её необходимо снизить хотя бы на процент.

Видео: Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

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