Силуанов обещал снизить ставку по ипотеке до 8%

Ранее премьер-министр назвал нынешнюю очень дорогой
Процентные ставки по ипотеке в России могут снизиться с нынешних 9% до 8%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Я уверен, что мы в этом году, к концу года, должны вот этот средний 9% размер ставки по ипотеке снизить до 8%", - заявил глава Минфина в интервью РБК.
Кроме того, Силуанов выразил надежду, что правительство попросит Центробанк снизить процентные ставки по ипотечным кредитам.
Ранее на последнем заседании кабмина 13 февраля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская ипотека остаётся очень дорогой, она серьёзная нагрузка для граждан. Сейчас средняя ставка по жилищным кредитам не опускается ниже 9%. Её необходимо снизить хотя бы на процент.
Видео: Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогойВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"