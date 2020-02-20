Минобороны показало видео запуска ракеты с Плесецка

"Союз 2" вывел аппарат "Меридиан-М" на околоземную орбиту

Министрество обороны России опубликовало видео запуска ракеты-носителя "Союз-2" с аппаратом "Меридиан-М". Российский космический аппарат был выведен на околоземную орбиту с космодрома Плесецк в Архангельской области в 11:24 мск.

Специалисты космического центра имени Германа Титова установили и поддерживают с аппаратом телеметрическую связь, говорится в сообщении оборонного ведомства. Бортовые системы "Меридиана-М" функционируют нормально.

"Аппарат предназначен для обеспечения связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми, наземными станциями, расширения сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока в интересах развития российской экономики", - отмечают в Минобороны.

"Меридиан-М" уже взят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил России. Они будут управлять им в процессе орбитального полета.

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