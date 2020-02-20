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Елена Зеленская удивила необычной прической

19:39
  • четверг
  • 20 февраля 2020

В Сети оценили ее смелое решение

Жена президента Украины Елена Зеленская удивила Сеть необычной прической на мероприятии.

Первая леди Украины приняла участие в Международном форуме "Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия". Зеленская отметила, что ей тяжело стоять в стороне от этой темы и попросила всех делать все возможное, чтобы "изменить ситуацию беспомощности".

Для своего выступления Елена выбрала белую блузку и черную юбку ниже колен. Пользователи Сети обратили внимание на ее необычную прическу: Зеленская заплела два колоска на левой стороне, а оставшиеся волосы зачесала в противоположную сторону.

 

"Классная прическа", - похвалили Елену фолловеры.

Зеленская часто удивляет пользователей интернета своими нарядами. Так, в декабре она надела брюки-трубы, которые ей очень идут. А в ноябре, наоборот, выбрала не очень удачные пиджак и обувь.

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