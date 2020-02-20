В Крыму арестовали подростков, готовивших теракты в школах

Они пробудут под стражей до 18 апреля

Суд в Симферополе арестовал на два месяца двух подростков по делу о подготовке терактов в нескольких учебных заведениях Керчи. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как сообщили следователи, правоохранительные органы в рамках расследования уголовного дела проводят мероприятия еще в трех регионах России – там, где проживают люди, с которыми поддерживали связь задержанные молодые люди.

Ранее в домах подозреваемых оперативники обнаружили самодельные взрывные устройства, начиненные поражающими элементами, а также компоненты для производства взрывчатки.

Один из школьников до задержания находился в "зоне риска". Два года назад с ним уже проводили профилактическую беседу. Причиной стала публикация фашистских символов на его странице в социальной сети и обсуждение взрывчатки. Позже он вступил в интернет-сообщество неонацистов.

Второму подозреваемому – 17 лет. Он студент колледжа. Оба подростка были администраторами в соцсетях и мессенджерах - группы, где призывали других пользователей совершать аналогичные преступления. Один из членов такой группы, житель Курганской области 2004 года рождения, рассказал сотрудникам спецслужб, что он общался с задержанными по интернету и знал о готовящихся атаках.

Подробнее об этом смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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