Путин рассказал, как правильно ставить ударение в слове "украинцы"

Его попытался поправить журналист, но президент остался непреклонен

Президент России Владимир Путин рассказал о правильном ударении в слове "украинцы".

Во время интервью агентству ТАСС глава государства сказал "укрАинцы" с ударением на второй слог. "УкрАинцами называли людей, которые...", - начал президент. Журналист Андрей Вонденко поправил слово на "украИнцы" с ударением на третий слог.

Однако Путин все же настоял на своем варианте – "укрАинцы".

Согласно большому толковому словарю, возможно использование обоих вариантов - с ударением как и на "а", так и на "и".

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