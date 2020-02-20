Путин рассказал, как правильно ставить ударение в слове "украинцы"

Его попытался поправить журналист, но президент остался непреклонен
Президент России Владимир Путин рассказал о правильном ударении в слове "украинцы".
Во время интервью агентству ТАСС глава государства сказал "укрАинцы" с ударением на второй слог. "УкрАинцами называли людей, которые...", - начал президент. Журналист Андрей Вонденко поправил слово на "украИнцы" с ударением на третий слог.
Однако Путин все же настоял на своем варианте – "укрАинцы".
Путин: УкрАинцами называли людей, которые...— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 20, 2020
- УкраИнцами.
Путин: УкрАинцами! pic.twitter.com/mNqPCAgcDf
Согласно большому толковому словарю, возможно использование обоих вариантов - с ударением как и на "а", так и на "и".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"