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Суд арестовал экс-помощницу вице-премьера за взятку путевками на море

21:11
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Она отдохнула на 4 миллиона в Таиланде и Доминикане

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшую помощницу заместителя председателя правительства России Анастасию Алексееву.

Алексееву обвиняют в получении взятки в виде двух путевок в Таиланд и Доминиканскую Республику на сумму четыре миллиона рублей. Свою вину она не признала.

Как выяснило следствие, в 2016 году Алексеева слетала отдохнуть на новогодние праздники в Таиланд, а на майские в Доминикану. Обе путевки стоили по два миллиона рублей. Эти деньги она получила в качестве взятки от директора по корпоративным вопросам ООО "Промомед ДМ" Максима Якушкина при посредничестве гражданина США Джина Мирона Спектора и советника гендиректора АО "Р-фарм" Вадим Белоножко.

В 2018 году Алексееву, работавшую уже в секретариате первого вице-премьера Антона Силуанова, уволили за разглашение служебной информации. Сейчас она занимает должность советника председателя фонда "Сколково".

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