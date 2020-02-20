Собянин пообещал сделать "бархатный" путь на Кольцевой линии метро в Москве

Он снизит уровень шума в вагонах
В московском метро стартовала крупнейшая модернизация Кольцевой линии. Власти планируют за три года поэтапно обновить системы, которые задают маршруты поездов, управляют стрелками и светофорами.
Как сообщил в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин, работы будут идти и днем, и ночью, но полностью движение не остановится.
"После реконструкции поезда на Кольцевой линии начнут ходить чаще. Интервалы движения между ними сократятся на 10-15%, в вагонах станет свободнее. Параллельно сделаем на линии бесстыковой путь. Его еще называют "бархатный" - он намного снижает уровень шума в вагонах", - написал Собянин.
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