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Собянин пообещал сделать "бархатный" путь на Кольцевой линии метро в Москве

21:05
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Он снизит уровень шума в вагонах

В московском метро стартовала крупнейшая модернизация Кольцевой линии. Власти планируют за три года поэтапно обновить системы, которые задают маршруты поездов, управляют стрелками и светофорами.

Как сообщил в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин, работы будут идти и днем, и ночью, но полностью движение не остановится.

"После реконструкции поезда на Кольцевой линии начнут ходить чаще. Интервалы движения между ними сократятся на 10-15%, в вагонах станет свободнее. Параллельно сделаем на линии бесстыковой путь. Его еще называют "бархатный" - он намного снижает уровень шума в вагонах", - написал Собянин.

 

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