Путин рассказал об отставке правительства Медведева

Изменения продиктованы необходимостью эффективной реализации нацпроектов, сказал президент

Отставка российского правительства не была своего рода спецоперацией, а кандидатов в новый кабинет министров отбирали, исходя исключительно из их опыта и профессионализма. Об этом президент рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС. Информагентство запустило масштабный проект "20 вопросов Владимиру Путину" и обнародовало первую часть беседы.

20 вопросов Владимиру Путину. Количество тем авторы интервью определили по числу лет политика во власти. Начали с хронологически последнего и на сегодня самого обсуждаемого события.

"Из-за аномально тёплой погоды в России распустилось правительство", - сказал ведущий.

"Смешно", - отреагировал Путин.

Далее уже без шуток. Важно услышать из первых уст - как, когда и почему принимались решения. По словам Владимира Путина, изменения в правительстве продиктованы необходимостью эффективной реализации нацпроектов. Их разрабатывали в администрации президента. Логично этим же людям доверить дальнейшую работу уже в качестве министров. С большими полномочиями и функционалом. Вместе с тем, экс-министры отправились из Белого дома в Кремль.

"От перемены мест слагаемых сумма меняется?" – задал вопрос ведущий.

"Меняется, меняется, конечно. Поэтому здесь нет ничего необычного и ничего неожиданного. Естественно, вы меня можете спросить, вы говорили, что я говорил, что смены не будет, я не планирую. Да, я так говорил. Стоило мне сказать, что планирую завтра поменять правительство, послезавтра вся работа будет прекращена. Как у нас говорили, шило в стенку - и на боковую", - сказал Путин.

Глава государства не стал отвечать на вопрос о том, когда он принял решение обновить правительство. На вопрос о том, знал ли об этом бывший премьер Дмитрий Медведев, Путин сказал: "У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали".

Фамилия бывшего премьер-министра в интервью звучала неоднократно. Что за новая должность у Дмитрия Медведева и можно ли называть его вице-президентом?

"Вице-президент — это тот человек, который заменяет президента во всей совокупности его прав и обязанностей. Мы ввели должность заместителя председателя Совета безопасности. Президент является председателем Совета безопасности. Вот по этой линии работы у меня появился заместитель, по этой линии работы… Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем. Он поменял направление своей деятельности. Это правда. Но это тоже естественно", - заверил президент.

О премьере новом вопросов не меньше. Главный из которых - как пал выбор именно на кандидатуру Михаила Мишустина. Оказывается, и кандидатуры такой не было.

"Мишустина никто не называл. Кроме меня. Я могу вам сказать, что было три кандидата. Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было", - рассказал Путин.

"А чем Вы руководствовались?" – спросил ведущий.

"Личными и деловыми качествами Михаила Владимировича", - пояснил президент.

Глава государства отметил, что Мишустин хорошо зарекомендовал себя в должности руководителя налоговой службы. Переформатировал работу ведомства, провел цифровизацию.

Формирование министерской команды Владимир Путин полностью предоставил Михаилу Мишустину. За то, что в новом кабинете много "ноунеймов", то есть людей, ранее не попадавших в публичную плоскость, президент не переживает.

"Для меня, для Михаила Владимировича Мишустина эти люди как раз известны как хорошие специалисты. И в значительной степени я в этом смысле ориентировался на его мнение, именно на его, были несколько кандидатов, когда я даже сомневался, но Михаил Владимирович доказывал, что тот или иной человек на этом месте как раз наиболее будет востребован. Я с ним согласился, потому что, в конце концов, это он формирует свою команду и от того, насколько она будет слаженно работать, будет зависеть конкретный конечный результат", - сообщил Путин.

При этом времени на раскачку нет, подчеркнул президент.

"А какой временной люфт у них есть? Ну, когда Вы будете судить об их профпригодности?" – поинтересовался ведущий.

"Нет никакого люфта. И никакого времени на раскачку", - напомнил правительству глава государства.

19 оставшихся вопросов Владимиру Путину известны. Повестка внутренняя: от Конституции и уровня жизни населения до свободы слова в интернете. Главные темы на международной арене: взаимоотношения с США и Украиной. Фрагменты одного большого интервью будут выходить по несколько раз в неделю. Следующая серия - уже в пятницу.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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