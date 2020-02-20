На Украине разогнали бунт из-за прилета самолета их Уханя

Коронавирус вызвал в стране эпидемию истерии

Группу граждан Украины, которых эвакуировали самолётом из китайского Уханя, на родине встретили большие трудности. В Полтавской области, где прибывшие должны были пройти карантин, взбунтовались местные жители. Произошли стычки с полицией, но всё же автобусы с эвакуированными прибыли к месту назначения.

Вместо занавески, отделяющей бизнес-класс от эконома – пленка и скотч. Вместо стюардесс – люди в защитных костюмах. Украинские граждане, эвакуированные их Уханя, возвращаются домой.

Пассажиров встречают медики в комбинезонах и респираторах. Дезинфекция багажа, проверка документов. Минуя международный терминал, 72 человека посадили в автобус и отправили в двухнедельный карантин. Видно, как один из пассажиров в знак приветствия машет рукой. Но на родине им не рады.

Сразу в нескольких областях начались стычки силовиков с местными жителями, которые протестуют против того, чтобы в их населённых пунктах был организован карантин для эвакуированных из Уханя сограждан. Самое ожесточенное противостояние - в поселке Новые Санжары под Полтавой. Здесь находится госпиталь, где власти решили создать карантинный центр.

- Чего вы домой их не везете! У нас тут детские лагеря, дети приезжают летом отдыхать.

Горят покрышки, дороги перекрыты строительной техникой и фурами. Не упускают возможности показать свою силу активисты запрещенного в России "Правого сектора". Они вступают в открытое противостояние с нацгвардейцами, которых прислали обеспечить проезд колонны с эвакуированными украинцами. Люди встают живым щитом и не пропускают бронетехнику.

Панику активно подогревают и сторонники Петра Порошенко. Нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка выразил мнение, что выбор области, где разместят возможно зараженных коронавирусом людей, зависит от результатов прошедшего президентского голосования. Мол, Владимир Зеленский таким изощренным способом может отомстить тем, кто не подержал его. Украинский лидер в ответ попытался всех пристыдить.

"Бактериологической опасности нет. Но есть другая опасность. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы - украинцы. Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан. К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь, не пустить граждан Украины на Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера", - сказал Зеленский.

В бунтующие Новые Санжары приехал глава МВД Арсен Аваков. Он попытался объяснить местным жителям, как будет организован карантин и что бояться нечего.

"Речь идет не об инфицированных людях. Они прошли два кордона китайских врачей, один кордон наших врачей. Тем не менее, мы берем дополнительные две недели!" – сказал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Через организованный силовиками коридор автобусы с людьми, эвакуированными их Уханя, с большим трудом, но пробились на территорию госпиталя. Вокруг него, кроме санитарного кордона, появился и военный.

Виктор Прокушев, "ТВ центр".

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