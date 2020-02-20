Назван неожиданный симптом рака костей

Ученые пока не знают, что именно вызывает этот вид онкологии

Британские онкологи назвали несколько признаков рака костей.

Стоит обратить внимание на усиление ночного пота, отметили врачи. Также о злокачественной опухоли могут свидетельствовать отеки и боль в костях. Она обычно начинается с ощущения дискомфорта в пораженной зоне, затем постепенно перерастает в постоянную или волнообразную.

"Ночной пот может сигнализировать о раке костей - злокачественной опухоли, которая возникает из клеток, составляющих тело кости", - объяснили британские ученые.

Важно вовремя обратить внимание на эти симптомы, поскольку наука пока не может ответить на вопрос, что именно вызывает рак костей, пишет издание Express. Зачастую его обнаруживают во время лечения травм и других повреждений костей.

Видео: Доктор И..."Хрупкие кости"

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