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Обсуждение бюджета ЕС на семь лет вызвало жаркие споры в Брюсселе

22:45
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Камнем преткновения стала большая нехватка средств в доходной части

Уверенности в том, что Евросоюзу удастся согласовать следующий семилетний бюджет, нет. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель перед началом саммита стран ЕС в Брюсселе.

27 государств союза должны принять бюджет на период с 2021 по 2027 годы. Однако камнем преткновения стала большая нехватка средств в доходной части. И она лишь увеличивается с выходом из состава ЕС Великобритании.

Многие страны Евросоюза уже заявили о своём несогласии с проектом основного финансового документа. Кроме Германии, среди недовольных: Дания, Нидерланды, Швеция и Австрия. Они настаивают на том, что взнос каждого государства не должен превышать 1% от национального ВВП.

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