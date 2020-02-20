Обсуждение бюджета ЕС на семь лет вызвало жаркие споры в Брюсселе

Камнем преткновения стала большая нехватка средств в доходной части

Уверенности в том, что Евросоюзу удастся согласовать следующий семилетний бюджет, нет. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель перед началом саммита стран ЕС в Брюсселе.

27 государств союза должны принять бюджет на период с 2021 по 2027 годы. Однако камнем преткновения стала большая нехватка средств в доходной части. И она лишь увеличивается с выходом из состава ЕС Великобритании.

Многие страны Евросоюза уже заявили о своём несогласии с проектом основного финансового документа. Кроме Германии, среди недовольных: Дания, Нидерланды, Швеция и Австрия. Они настаивают на том, что взнос каждого государства не должен превышать 1% от национального ВВП.

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