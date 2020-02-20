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"Всегда с тобой проблемы, Дима": стоматолог уронила иглу в горло ребенка

23:04
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Лечение зуба закончилось на операционном столе

Лечили зуб, а после пришлось лечить и желудок. В Ленинградской области следователи выясняют, как на приёме стоматолога 12-летний мальчик смог проглотить медицинский инструмент, похожий на иголку.  Ребёнок утверждает, что врач его уронила прямо в горло. У медика с 10-летним стажем своя версия.

Врач удаляла мальчику пломбу. Но во время работы выронила инструмент прямо в рот ребенка.

"Она отвлекалась на второго врача, когда мне нерв вытаскивала. А когда доставать надо было, она отвлеклась и уронила. В горло встрял инструмент, потом она воды залила", - рассказал пострадавший.

Мальчик вспоминает: врач искала свой инструмент повсюду, смотрела даже под креслом. Потом сказала: "Всегда с тобой проблемы, Дима". И велела позвать отчима. Ему сообщила, что волноваться не о чем - все выйдет естественным путем.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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