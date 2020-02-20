Появилась фотография с места обрушения потолка в "Шереметьево"

Инцидент произошел в терминале C

В соцсетях появилась первая фотография с места обрушения части потолка в аэропорту "Шереметьево". Инцидент произошел в терминале С.

Как сообщает Life, это произошло в тот момент, когда электрик проводил в помещении работы. Мужчина отделался легкими ушибами.

В пресс-службе "Шереметьево"АГН "Москва" заявили, что работы проводились в еще не открытом помещении. "Не подтверждаем (информацию об обрушении). Проводятся работы в еще не открытом помещении. Это фото вырвано из контекста", - сказали представители авиагавани.

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