Россиянам придется больше платить за автомобили

Транспортный налог могут поднять в 2021 году

Министерство промышленности и торговли предложило повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже. Нововведение может вступить в силу с 1 января 2021 года.

Замглавы ведомства Александр Морозов сказал, что базовую ставку предлагается поднять "кардинальным образом". Такое заявление он сделал 20 февраля на совещании, посвященном перспективам развития троллейбусного сообщения в России.

На этом же совещании глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев призвал запретить коммерческий автотранспорт с экологическим классом Евро-0 и Евро-1. "Давайте мы их в историю сдадим, им по 35-37 лет, мы покупаем, покупаем запчасти", - цитирует его 1prime.ru.

Сейчас на федеральном уровне размер транспортного налога зависит от мощности двигателя. В регионах ставки различаются по году выпуска или классу автомобиля.

Между тем вице-президент Федерации автовладельцев (ФАР) Дмитрий Клевцов сказал, что россияне негативно воспримут инициативу Минпромторга. По его словам, в России много машин без пометки "Евро". Как пишет РИА Новости, идею чиновников он назвал фактически "введением экологического налога".

Отметим, что Евро - это экологические стандарты предельных концентраций вредных веществ в выхлопных газах. Евросоюз принял стандарт Евро-3 в 1999 году. По данным "Автостата", в 2018 году в России было более 58% машин с двигателями класса Евро-3 и ниже.

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