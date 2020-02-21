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В Сети обсуждают "призыв" сообщать диспетчеру при виде китайцев в автобусах

08:26
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Новость оказалась фейком

При обнаружении в салоне лиц китайской национальности немедленно сообщить о них диспетчеру. Второй день сеть обсуждает меры безопасности на транспорте в связи с коронавирусом.

Куда больше шума, чем эта новость,  наделала недавняя выходка пранкера в метро, где он разыграл приступ. Выкрикивая, что у него коронавирус. Шутка может обернуться реальным сроком – статья "Хулиганство".

Что же касается распоряжения, касающегося гостей из КНР, "Мосгортранс" ответил коротко – это фейк.

В действительности все не так, как на самом деле.

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