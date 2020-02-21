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Какое будущее ждет европейскую экономику

09:35
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Будущее европейской экономики обсудили в программе "События. 25-й час"

Как Брюссель справится с расходами после выхода Великобритании из Евросоюза? Насколько настойчив будет Старый Свет в реализации проекта "Северный поток-2"? И какое влияние  на европейский и мировой рынок окажет эпидемия коронавируса в Китае?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил ведущий эксперт фонда Национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Германии и Франции станет все сложнее тянуть эту лямку. Потому что мы видим: восточноевропейские и южные страны требуют все больше дотаций, простить им прежние долги и выделить деньги на новые проекты", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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