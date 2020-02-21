Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе

Лидеры поговорили по телефону

Ситуация в Сирии стала главной темой телефонного разговора Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщает пресс-служба Кремля, особое внимание лидеры уделили урегулированию кризиса в арабской республике в контексте резкого обострения обстановки в Идлибе, а также акцентировали важность недопущения негативных гуманитарных последствий для гражданского населения, пишут "Известия".

Владимир Путин подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Главы Германии и Франции выразили готовность способствовать снижению напряженности на северо-западе арабской республики. Кроме того, обсуждалась ливийская тематика. Лидеры высказались за полное соблюдение перемирия и возобновление политического диалога в русле Берлинской конференции.

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