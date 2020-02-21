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Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе

08:45
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Лидеры поговорили по телефону

Ситуация в Сирии стала главной темой телефонного разговора Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщает пресс-служба Кремля, особое внимание лидеры уделили урегулированию кризиса в арабской республике в контексте резкого обострения обстановки в Идлибе, а также акцентировали важность недопущения негативных гуманитарных последствий для гражданского населения, пишут "Известия".
Кремль оценил обстановку вокруг сирийского Идлиба

Владимир Путин подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Главы Германии и Франции выразили готовность способствовать снижению напряженности на северо-западе арабской республики. Кроме того, обсуждалась ливийская тематика. Лидеры высказались за полное соблюдение перемирия и возобновление политического диалога в русле Берлинской конференции.

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