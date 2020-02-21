Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно

Когда закончится эвакуация?

Круизный лайнер Diamond Princess начала покидать третья группа пассажиров, у которых не выявлен коронавирус. За предыдущие два дня на берег сошли более 700 туристов, среди них шесть россиян.

Планировалось, что эвакуация закончится в пятницу, но за это время вывести успели лишь половину пассажиров. Напомним, четверо россиян сейчас находятся в японских больницах - у троих диагностирован коронавирус, одна женщина госпитализирована из-за риска заражения. Все они чувствуют себя хорошо.

Ну а тех, кто покидает судно, просят самостоятельно следить за своим здоровьем, в случае недомоганий немедленно обращаться к врачам. Ведь даже отсутствие положительного анализа не является гарантией – так, в Австралии прямо в международном аэропорту на карантин поместили шесть пассажиров лайнера - у двоих подтвердили наличие коронавируса, передает "Газета.Ru".

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