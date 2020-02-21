В США взорвался бензовоз с реактивным топливом

Водитель пострадал

В американском штате Индиана взорвалась фура с реактивным топливом. Это произошло после того, как грузовик на большой скорости въехал в ограждение и перевернулся, передает "Газета.Ru".

По словам очевидцев, горючее быстро разлилось по эстакаде. Однако водитель сумел покинуть машину. Он госпитализирован с сильными ожогами и находится в критическом состоянии. Больше в аварии никто не пострадал.

В полиции сообщили, что в бензовозе было около 15 тонн топлива. Сейчас автострада закрыта, на месте работают пожарные.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"