ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"За Трампа": разведка США предупредила американцев о вмешательстве русских в выборы

08:41
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Спецслужбы уверены, что Москва выберет Трампа

Россия уже начала вмешиваться в президентские выборы в США. Москва прилагает все усилия, чтобы помочь Дональду Трампу остаться в Белом доме на второй срок, уверены американские разведчики.
Трамп: импичмент поможет мне выиграть выборы

Законодателей в конгрессе США просветил на этот счет представитель разведки Шерби Пирсон на специально устроенном брифинге. Конгрессмены, тем не менее, потребовали подтвердить эти выводы документами, сообщает издание The New York Times.

Как сообщили источники издания, Дональду Трампу инициатива разведчиков не понравилась. Президент отчитал  директора Национальной разведки Джозефа Магуайра, который вскоре покидает свой пост – за то, что тот не воспрепятствовал проведению брифинга.

Сообщения СМИ уже прокомментировал бывший вице-президент США Джо Байден. Он признался, что его эта информация вовсе не удивила – Байден, оказывается, давно знал о вмешательстве Москвы в американские дела. Соперник Трампа в президентской гонке "гарантировал" американцам, что поднимет этот вопрос перед Россией, как только займет овальный кабинет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.