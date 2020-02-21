"За Трампа": разведка США предупредила американцев о вмешательстве русских в выборы

Спецслужбы уверены, что Москва выберет Трампа

Россия уже начала вмешиваться в президентские выборы в США. Москва прилагает все усилия, чтобы помочь Дональду Трампу остаться в Белом доме на второй срок, уверены американские разведчики.

Законодателей в конгрессе США просветил на этот счет представитель разведки Шерби Пирсон на специально устроенном брифинге. Конгрессмены, тем не менее, потребовали подтвердить эти выводы документами, сообщает издание The New York Times.

Как сообщили источники издания, Дональду Трампу инициатива разведчиков не понравилась. Президент отчитал директора Национальной разведки Джозефа Магуайра, который вскоре покидает свой пост – за то, что тот не воспрепятствовал проведению брифинга.

Сообщения СМИ уже прокомментировал бывший вице-президент США Джо Байден. Он признался, что его эта информация вовсе не удивила – Байден, оказывается, давно знал о вмешательстве Москвы в американские дела. Соперник Трампа в президентской гонке "гарантировал" американцам, что поднимет этот вопрос перед Россией, как только займет овальный кабинет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"