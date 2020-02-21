Врач рассказала, кому противопоказаны блины

И дала несколько полезных советов

Врач-эндокринолог Елена Мамонтова перечислила группы людей, которым нежелательно есть блины на Масленицу.

По словам специалиста, главное блюдо Масленичной недели не стоит употреблять людям с непереносимостью глютена, с панкреатитом, холециститом и циррозом печени. Ведь блины - это довольно тяжелая пища, которая нагружает органы желудочно-кишечного тракта.

Людям с избыточным весом и сахарным диабетом 2 типа тоже не рекомендуется налегать на блины.

"Дело в том, что после употребления в пищу блинов в организме в большом количестве начинает выделяться инсулин, который опосредованно вызывает чувство голода и способствует употреблению большего количества пищи", - рассказала Елена Мамонтова aif.ru, добавив, что в такой ситуации можно съесть не больше трех блинов в первой половине дня.

Врач-эндокринолог также посоветовала не давать блины детям до полутора лет. Малышам постарше можно полакомиться постными бездрожжевыми блинами, приготовленными на воде без начинки.

В качестве начинки к блинам Мамонтова рекомендует использовать куриную грудку или грудку индейки, нежирный творог, яйца, зелень, ягоды и тушеные овощи. Чтобы блины приносили меньше вреда организму, можно использовать обезжиренное молоко или воду. Главное масленичное блюдо нежелательно есть с пылу с жару. Как объяснила врач, чем выпечка свежее, тем большую нагрузку она оказывает на желудочно-кишечный тракт.

Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 1 марта.

Видео: где отметить Масленицу в Москве

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"