ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач рассказала, кому противопоказаны блины

09:11
  • пятница
  • 21 февраля 2020

И дала несколько полезных советов

Врач-эндокринолог Елена Мамонтова перечислила группы людей, которым нежелательно есть блины на Масленицу. 
Где отметить Масленицу в Москве

По словам специалиста, главное блюдо Масленичной недели не стоит употреблять людям с непереносимостью глютена, с панкреатитом, холециститом и циррозом печени. Ведь блины - это довольно тяжелая пища, которая нагружает органы желудочно-кишечного тракта. 

Людям с избыточным весом и сахарным диабетом 2 типа тоже не рекомендуется налегать на блины. 

"Дело в том, что после употребления в пищу блинов в организме в большом количестве начинает выделяться инсулин, который опосредованно вызывает чувство голода и способствует употреблению большего количества пищи", - рассказала Елена Мамонтова aif.ru, добавив, что в такой ситуации можно съесть не больше трех блинов в первой половине дня. 

Врач-эндокринолог также посоветовала не давать блины детям до полутора лет. Малышам постарше можно полакомиться постными бездрожжевыми блинами, приготовленными на воде без начинки.  

В качестве начинки к блинам Мамонтова рекомендует использовать куриную грудку или грудку индейки, нежирный творог, яйца, зелень, ягоды и тушеные овощи. Чтобы блины приносили меньше вреда организму, можно использовать обезжиренное молоко или воду. Главное масленичное блюдо нежелательно есть с пылу с жару. Как объяснила врач, чем выпечка свежее, тем большую нагрузку она оказывает на желудочно-кишечный тракт. 

Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 1 марта. 

Видео: где отметить Масленицу в Москве

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Праздник Масленица
Праздник Масленица
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.