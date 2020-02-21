"Мир вздрогнул": Захарова оценила нападки украинцев на эвакуированных из Китая

Чудовищные события происходят в годовщину Майдана – и это символично

Украина – не Россия, заявил еще 20 лет назад первый президент Незалежной Леонид Кучма. Действительно, Украина – это Европа, только Средневековая, что подтвердили события вокруг эвакуированных из китайскогог Уханя граждан страны, отметила в своем посте в Facebook официальный представитель МИД России.

Мария Захарова прокомментировала протесты в украинском поселке Новые Санжары. Местные жители забросали камнями автобусы, в которых находились украинцы, вывезенные из города Уханя, ставшего эпицентром заражения коронавирусом.

На этой неделе Киев эвакуировал из КНР 73 человека - 45 украинцев и 27 иностранцев. Как пишет Захарова, самолет из-за протестов населения не приняли три аэропорта в Незалежной. В итоге он приземлился в Борисполе, прилетевших решили разместить в санатории "Новые Санжары" в Полтавской области.

Однако местные жители перекрыли дорогу, ведущую в их населенный пункт. Полиция пыталась разблокировать путь, дело окончилось потасовкой.

"У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ? Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления", - комментирует события представитель российского МИДа. Дипломат подчеркивает, что обеспечение прав человека - это не возможность закидывать административные здания коктейлями Молотова, а гармоничное сосуществование личности, общества и государства.

Ганьба! Ганьба! Ганьба!

Так українці в Нових Санжарах зустрічають українців з Уханю pic.twitter.com/BiVHFKXO6x — UA: Полтава (@ua_poltava) February 20, 2020

По мнению Захаровой, очень символично, что все это происходит в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане – "такого же дикого, тупого и бесчеловечного, как и сегодняшняя оголтелая "встреча" эвакуированных". Дипломат отмечает, что тогда Майдану рукоплескал "цивилизованный мир" - сегодня же мир вздрогнул, увидев "собственноручно вскормленное племя".

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