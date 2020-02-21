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Шепелев развелся через три года после свадьбы

10:09
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Его экс-возлюбленная рада разводу

В СМИ и соцсетях активно обсуждают роман Дмитрия Шепелева с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой. По слухам, в скором времени телеведущий может сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца. Пока этого не случилось, поклонники и журналисты вспоминают предыдущих женщин шоумена.
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Дмитрий Шепелев семь лет встречался с Анной Старцевой, вместе с которой они вели молодежное шоу "5х5" на минском телевидении. Это было задолго до встречи шоумена с певицей Жанной Фриске. Шепелев и Старцева поженились в 2005 году. Через три недели после росписи телеведущий уехал в Киев, где ему предложили заманчивую работу. Как пишет kp.ru, "любовь не прошла испытания расстоянием". Супруги расстались в 2008 году по инициативе Анны, которая встретила новую любовь.

Она нашла свое счастье вместе с экс-телеведущим, бизнесменом Юрием Таболиным. Они воспитывают двух детей. "Теперь Анна Таболина не устает повторять, что счастлива тому, что первый брак распался, ведь она смогла встретить настоящую любовь", - сообщает издание.  

Бывшая супруга Шепелева работает преподавателем на кафедре психотерапии и медицинской психологии БелМАПО (Белорусская медицинская академия последипломного образования). Она общается с мамой Дмитрия Шепелева, однако о шоумене они никогда не говорят. "О Шепелеве блондинка вспоминать не любит", - пишет "СтарХит"

Напомним, в ноябре прошлого года Шепелев впервые подтвердил информацию о том, что он уже несколько лет встречается с Тулуповой. Раньше телеведущий жил с певицей Жанной Фриске, которая родила от него сына. Фриске умерла от рака в 2015 году.

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