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Зеленский лично занялся эвакуацией украинки с собакой из Китая

09:41
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Ситуация под контролем президента Украины

Президент Украины взял под личный контроль ситуации с эвакуацией на родину из Китая гражданки Незалежной, оставленной в Ухане из-за собаки. Владимир Зеленский позвонил Анастасии Зинченко и заверил ее, что вопрос решается.
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Украинке отказали в эвакуации из Уханя, который стал эпицентром распространения коронавируса, из-за неверного оформления документов на ее питомца, сообщает издание  "Бiзнес медiа". Зеленский в разговоре с Зинченко подчеркнул, что только узнал об этом и решил взять ситуацию под личный контроль.

Киев эвакуировал своих граждан и нескольких иностранцев из Китая 20 февраля. Самолет, на борту которого находились 73 человека - 45 украинцев и 28 граждан других государств - приземлился в аэропорту Борисполь, а затем отправился в Харьков. Оттуда людей повезли в санаторий в Новых Санжарах в Полтавской области, однако недовольные опасным соседством местные жители заблокировали трассу, напоминают "Известия".

Успокаивать народ прибыли премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава МВД Арсен Аваков. Они заверили митингующих, что в карантин эвакуированных помещают на всякий случай, а на самом деле все они здоровы.

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