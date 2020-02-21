"Тряслись стекла": падение метеорита в Карелии попало на видео

Местных жителей разбудил взрыв

Яркая вспышка озарила небо над несколькими городами в Карелии около 5 часов утра 21 февраля. Во всех подробностях смогли разглядеть падение метеорита жители города горняков Костомукши, которых разбудил взрыв. Зафиксировали гостя из космоса и камеры наблюдения в Сегеже.

"Я слышала грохот взрыва… точно такой же как грохот от плановых взрывов в карьере… чувствовалось колебание воздуха… Оказывается, я не одна такая, кто слышал этот звук", — написала в соцсетях жительница Костомукши Наталья Рыбцова (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

"Я увидел свет нарастающий, потом хлопок, и затряслись стекла с рамами в доме. Волна прошла, думал, сердце выскочит", "У меня муж видел, как летел, а потом звук взрыва небольшого был", — делятся впечатлениями очевидцы.

Метеорит появился в небе в 04:35 по местному времени, его падение можно было наблюдать около 6 секунд. На кадрах видно, как небесное тело появляется над городом, после чего камера фиксирует яркую вспышку.

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