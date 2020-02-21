В ЕС призвали немедленно прекратить военные действия в Идлибе

Обстановка в регионе обострилась

Прекратить огонь в сирийском Идлибе призвали лидеры ряда стран на заседании Евросовета в Брюсселе. Правда, обращение адресовали в первую очередь Дамаску, в то время как Турция продолжает открыто поддерживать террористов в районе Идлиба. Что явно нарушает все существующие договоренности, напомнили в нашем МИД.

На территории Сирии турецкие военные чувствуют себя, словно дома. В течение последних недель перебрасывали подразделения и технику через границу в провинции Идлиб, а сейчас уже контролируют район населенного пункта Нейраб и наносят артиллерийские удары по позициям сирийской армии, передает "ТВ Центр".

Российский центр по примирению враждующих сторон распространил видеозапись с беспилотника. На кадрах четко видны самоходки, ведущие огонь. Накануне турецкие войска попытались перейти в наступление. В Москве действия Анкары назвали нарушением существующих договоренностей и открытой поддержкой террористов в Идлибе.

В понедельник в Москве находилась турецкая делегация для обсуждения ситуации. Однако это не помешало Анкаре отдать приказ атаковать позиции сирийцев. Решение было принято после того, как по просьбе сирийского командования российские самолеты нанесли удар по позициям террористов, чтобы не допустить их прорыва вглубь территории. Поддержка наших ВКС позволила войскам Дамаска успешно отбить все атаки и уничтожить технику боевиков. Глава Минобороны Турции уже заявил, что Анкара не намерена вступать в столкновение с Москвой. Но операцию в Сирии продолжит. А Россия просто должна отойти в сторону, тогда, по его мнению, и проблема Идлиба будет решена.

"Переговоры об использовании воздушного пространства для Идлиба продолжаются. Трудность может быть преодолена, если Россия не будет препятствовать. Нашей целью является установление режима прекращения огня", - сказал министр обороны Турции Хусули Акар.

Как можно достичь этой цели, ведя постоянный огонь по позициям сирийской армии, турецкий министр не пояснил. На саммите ЕС в Брюсселе в перерыве крайне сложного обсуждения бюджета союза его лидеры приняли заявление с призывом к сторонам конфликта выполнить обязательства в рамках Сочинских договоренностей. Однако комментируя ситуацию в Идлибе, например, президент Макрон уже апеллировал только к Дамаску.

"Я решительно осуждаю военные нападения, совершенные в течение нескольких недель режимом Башара Асада против гражданского населения страны. В Идлибе есть террористы, с которыми мы должны бороться, и мы делаем это в рамках коалиции. Но также там находятся и мирные жители, сотрудники гуманитарных миссий, больницы и школы. Их нужно защищать", - сказал он.

Кого защищает Турция в Идлибе, наглядно доказывают эти кадры. Российский Су-24 уворачивается от ракеты, выпущенной из переносного зенитного комплекса. По некоторым данным, инцидент случился недалеко от одного из наблюдательных постов турецких военных.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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