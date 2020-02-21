Путин назвал причины русофобии на Украине

Президент призвал не забывать общую историю России и Украины

Объединение усилий в современном мире дает нам колоссальные конкурентные преимущества, разъединение, наоборот, делает слабее. Об этом в контексте отношений с Украиной говорил Владимир Путин в эксклюзивном интервью ТАСС. Вторая серия опубликована на сайте информагентства.

Президент подчеркнул - очень важно не забывать о том, что объединяет наши народы, и не разрушать то, что уже создано. В качестве примера привел крах единства Русской православной церкви, который, по сути, не имел никакого смысла.

Напомнил Владимир Путин и об основателях украинского национализма, в фундаментальных трудах которых еще в XIX веке указывалась важность выстраивания хороших отношений с Россией. Но их нынешние последователи об этом предпочли забыть - в результате Украина утратила ракето- и судостроение, фактически произошла деиндустриализация страны. Все потому, заявил президент, что теперь во главе угла далеко не забота о собственном народе.

"Зачем это делать, когда мы, объединяя усилия, многократно повышаем свои конкурентные преимущества. Зачем же этого было лишаться? Зачем это всё нужно было выбрасывать, ради чего? Потому что те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, они преследовали личные интересы. А в чём они заключаются? Даже не больше заработать денег за счёт ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено, до сих пор. Вот в чём главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках. Что нужно делать для этого? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат. Вот отсюда и единственное то, чем они сейчас торгуют, — это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача. Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать всё, чтобы нас растаскивать", - сказал Путин.

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