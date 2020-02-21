Глава Минздрава Украины проведет 2 недели на карантине по коронавирусу

Министр здравоохранения Украины заявила, что была неприятно поражена поведением жителей села Новые Санжары

На Украине - новые стычки и массовые задержания. На этот раз поводом к беспорядкам стала эвакуация гражан страны - из охваченного коронавирусом Китая. Теплого приема от соотечествеников - ждать не пришлось.

Страх и ненависть в Новых Санжарах. Эвакуированных из Уханя людей местные жители встречают камнями и бутылками. Автобусы пробиваются сквозь разъяренную толпу. Окна разбиты. Мать закрывает собой ребенка. Нацгвардия с трудом оттесняет протестующих от ворот санатория, куда людей привезли для двухнедельного карантина.

В результате столкновений пострадали по меньшей мере девять полицейских и один местный житель. Задержаны 24 человека, возбужденны 2 уголовных дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти.

Чтобы успокоить людей, в поселок приехало руководство страны. Глава МВД Аваков и премьер Гончарук уговаривали всех разойтись по домам. А министр здравоохранения Заряна Скалецкая заявила, что проведет ближайшие 14 дней в карантине вместе со всеми. В санатории под Полтавой сейчас находятся 45 украинцев и 27 граждан других государств: Израиля, Норвегии, Испании и Аргентины. Западные СМИ пишут об украинском гостеприимстве, не скрывая негодования:

"Транспорт смог добраться до конечной точки маршрута лишь спустя несколько часов столкновений. Эвакуированные люди, в масках, вымотанные долгой дорогой, с опаской смотрели сквозь побитые окна автобусов, пока их сопровождал усиленный полицейский эскорт".

Очевидно, беря на борт иностранных граждан, Украина рассчитывала показаться ответственной и великодушной страной. Вышло наоборот.

События в Новых Санжарах даже затмили мероприятия в честь шестой годовщины Майдана. Пока продолжались столкновения в поселке под Полтавой, в Киеве – прошел марш памяти. Внятного расследования преступлений на Майдане так и не провели. Но представителям националистических группировок это и не нужно. Они выкрикивали лозунги, жгли флаги, и почти дежурно обвиняли во всем Москву. Дошло до того, что даже в приезде эвакуированных из Уханя людей нашли руку Кремля.

Заложниками ситуации оказались эвакуированные из Китая люди, которые наверняка чувствуют себя чужими среди своих. Военные до конца карантина будут держать вкруг санатория два вооруженных кордона.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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