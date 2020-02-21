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Два южнокорейских города объявлены "зонами особого внимания"

11:55
  • пятница
  • 21 февраля 2020

В стране выявлены новые случаи заражения

Южная Корея объявила два города зонами особого внимания в связи со вспышкой коронавируса. Только за сегодняшний день в стране выявлено более 50 новых случаев заражения, передает "ТВ Центр".
Индии удалось вылечить всех больных коронавирусом

Крупнейшим очагом за пределами Китая остаётся круизный лайнер Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии. Там вирус обнаружили у 634 пассажиров и членов экипажа. Среди них трое россиян. Однако борт продолжают покидать те, у кого пробы не выявили наличие болезни.

В пятницу на берег сойдут около 450 человек. Между тем, продолжается разработка лекарства. Во Всемирной Организации Здравоохранения сообщили, что ожидают результаты клинических испытаний двух препаратов в следующем месяце.

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