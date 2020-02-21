Собянин рассказал о мероприятиях по профилактике коронавируса в Москве

Какие меры принимаются?

В Москве усилят работы по дезинфекции для профилактики коронавируса. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своём сайте.

Так, гораздо чаще будут обрабатывать места массового скопления людей: спортивные, зрелищные и культурно-массовые объекты, а также торговые центры и рынки.

Меры профилактики усилят и на общественном транспорте, включая такси и каршеринг. Санитарная обработка проводится и в метро. Уже сейчас чаще меняются воздушные фильтры в вагонах, регулярно проводится уборка станций и составов. Помимо этого, в Москве запускается собственное производство средств индивидуальной защиты и медицинских масок.

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