Соратник Трампа попал в тюрьму

40 месяцев заключения – минимальный срок, которого удалось добиться обвинению

Новый удар по Дональду Трампу нанёс федеральный суд в Вашингтоне. Бывший советник президента Роджер Стоун приговорён к заключению - почти 3 с половиной года тюрьмы. Политика признали виновным в даче ложных показаний о связях Трампа с Россией. Они не доказаны, однако попытки снова поднять эту тему не прекращаются.

В зал суда Роджер Стоун идёт, как по красной дорожке. Уверенной походкой, под руку с женой Нидией. И в неизменных чёрных очках. Даже крики "Предатель!" встречает улыбкой.

Один из самых известных и харизматичных советников Трампа привык ко всему. Диапазон его эпитетов в прессе – от "грязного обманщика" и "лживого болтуна" до "опытного бойца" и "ветерана республиканской стратегии". Он помогал прийти к власти президентам Ричарду Никсону и Рональду Рейгану. И в США давно стал легендой.

Теперь, на 67-м году жизни, он впервые сядет в тюрьму. 40 месяцев заключения – минимальный срок, которого удалось добиться обвинению. Дело вели пять прокуроров, требовавших для Стоуна от семи до девяти лет тюрьмы. Четверо из них уволились, будучи не в силах противодействовать Минюсту. Обвинения, предъявленные Стоуну, выдают заказчика – удар направлен на Дональда Трампа. Когда, казалось, теория пресловутого российского вмешательства в американские выборы провалилась на всех направлениях, демократы снова решили разыграть ту же карту. По их мнению, Стоун, будучи консультантом Трампа, пытался получить компромат на Хиллари Клинтон у Джулиана Ассанжа и препятствовал расследованию Конгрессом "российского следа". Суд над Стоуном его патрон назвал позором.

"Все знают Роджера. И большинству людей он нравится. Он хороший, умный, интересный парень, не такой как все. И он никогда не участвовал в президентской кампании Трампа. Он тут ни при чём. Поэтому произошедшее с ним просто невероятно. Это был несправедливый процесс. Говорят, что он лгал. Но лгали и другие!" – сказал Трамп.

Где правда, а где политические игры, снова пытаются понять американские избиратели. "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на анонимные источники сообщает о том, что некие "представители американской разведки" предупредили членов Конгресса: Россия снова начала вмешательство в выборы. Доказательства не представлены, но Дональду Трампу и слухи сейчас не нужны. И директор Национальной разведки Джозеф Магуайр решением президента отправлен в отставку. На его место Трамп предлагает американского посла в Германии Ричарда Гренелла. Известного тем, что его едва не выдворили из Берлина за вмешательство во внутренние дела страны.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"